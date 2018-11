Duo de saxophone et d’orgue à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup

Après quatre voyages musicaux en Europe, des spectacles aux États-Unis et dans plusieurs villes du Québec, la saxophoniste Sophie Poulin de Courval revient à ses racines et présentera son spectacle «Histoire de Sax» en duo avec l’organiste Jacques Boucher le 1er novembre à 19 h 30 à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup.

«La dernière fois que j’ai joué à Rivière-du-Loup, c’était il y a cinq ans, pour présenter mes deux premiers disques. Depuis ce temps, j’ai beaucoup voyagé et j’ai sorti un autre disque, en plus d’un livre-disque. Je suis heureuse de revenir jouer chez nous, en plus avec une collaboration de Rivière-du-Loup en spectacles», souligne Sophie Poulin de Courval.

Cette dernière travaille avec l’organiste Jacques Boucher depuis une quinzaine d’année. Les deux premiers disques qu’elle a lancés sont devenus leur carte de visite pour amorcer une tournée en France.

«On peut avoir l’impression que l’orgue est un instrument lourd et austère, qu’on associe rapidement avec la musique religieuse. On vient casser ce moule et présenter un répertoire accessible à tout le monde qui joint l’orgue et le saxophone. Nous avons beaucoup travaillé sur la sonorité pour que les deux instruments se marient bien, au point où les spectateurs ne savent plus qui de nous deux joue», explique la saxophoniste.

Lors de ce concert, l’histoire de la vie d’Adolphe Sax, l’inventeur du saxophone, sera présentée par l’intermédiaire de sa compagne, Louise-Adèle, dont le rôle sera interprété par la comédienne Caroline Dardenne (L’Auberge du chien noir). Cette manière de procéder permet de présenter les pièces avec un brin d’humour. «Le répertoire musical traversera les époques. Je veux que les gens tombent en amour avec le saxophone classique», conclut Mme Poulin de Courval. Le public sera d’ailleurs assis près de l’orgue dans l’église Saint-Patrice, afin de bien voir les deux musiciens.

Sophie Poulin de Courval enseigne le saxophone depuis 1995 à l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup. Elle crée et anime des causeries depuis 2005 pour préparer les spectateurs lors des concerts classiques du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.