La CDC des Grandes Marées est fière de contribuer au progrès social

La Corporation de développement communautaire des Grandes Marées souligne la Semaine nationale de l’action communautaire autonome. Sous le thème «Nos luttes, nos victoires», la Semaine vise à rappeler les grandes victoires collectives que nous avons réalisées en tant que société grâce à la contribution des luttes et des organismes communautaires.

Pensons aux cliniques communautaires créées dans les années 1960 par des infirmières et des citoyennes et citoyens qui ont inspiré le réseau des CLSC. Pensons aux garderies populaires créées dans différents quartiers de Montréal par les comités de parents dans les années 1970 qui ont inspiré le réseau des centres de la petite enfance (CPE), un modèle unique qui fait aujourd’hui la fierté du Québec.

Les organismes communautaires ont été parmi les premiers à offrir des services d’aide juridique aux personnes n’ayant par les moyens de se payer un avocat, inspirant ainsi tout le modèle étatique de l’aide juridique. Est- ce que les conjoints.es de même sexe auraient pu se marier et constituer des familles sans les luttes LGBTQIA+? Est-ce qu’il y aurait eu des logements sociaux sans l’action des comités de locataires? Est-ce qu’on aurait acquis l’équité salariale sans la lutte des femmes? Pourrait-on briser nos contrats de téléphone cellulaire sans la lutte des associations de consommateurs?

Ces victoires collectives ne doivent pas être oubliées ou attribuées à la bonne volonté des politiciens. au pouvoir : il s’agit au contraire de gains remportés de hautes luttes. Se remémorer ces combats permet de comprendre que le mouvement communautaire a depuis toujours été une locomotive qui tire notre société vers une plus grande justice sociale en mettant sur pied des modèles et des solutions originales adaptées aux besoins exprimés par les populations.

Localement, la CDC souhaite valoriser le travail de la cinquantaine d’organismes communautaires composant son regroupement dans les MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques et de rendre hommage aux 500 travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux 1110 bénévoles qui s’activent quotidiennement dans les organismes communautaires. À l’occasion de cette Semaine, les organismes de partout au Québec souligneront, à leur manière, leur fierté d’appartenir à un mouvement qui contribue à bâtir le filet social québécois.