Le GMF de Témiscouata accueille trois nouveaux médecins

Les citoyens du Témiscouata seront heureux d’apprendre que le GMF de Témiscouata a accueilli trois nouveaux médecins récemment.

Dre Laurie Cronier-Pichette, finissante de l’Université Laval à l’été 2018 et native de Québec, a débuté sa pratique au début septembre. Elle fait du suivi de clientèle au point de service du CLSC de Dégelis et elle assure le suivi des patients au CHSLD de Squatec en plus de faire de l’hospitalisation.

Dr. Charles Blanchette s’est joint à l’équipe médicale depuis le 29 aout dernier. Il travaille à l’urgence et à l’hospitalisation du CH Notre-Dame-du-Lac. Il a débuté le suivi de clientèle en GMF au CLSC de Dégelis. Natif de Jonquière dans la région du Saguenay, il a terminé ses études en médecine à l’Université Laval en juin dernier.

En juin 2018, Dr. Simon Rochette, natif de Lévis, a complété ses études à l’Université Laval et a rejoint l’équipe médicale tout récemment. Il a débuté sa pratique en GMF à la Clinique médicale de Cabano au début du mois de septembre. Il travaille également à l’urgence du CH Notre-Dame-du-Lac, à l’urgence du CLSC de Pohénégamook et à l’hospitalisation.

Le GMF de Témiscouata tient à aviser sa clientèle inscrite que des services en travail social, nutrition, kinésiologie et en pharmacie sont offerts également. Pour de plus amples informations, vous pouvez en discuter avec votre médecin de famille.

Le GMF de Témiscouata tient à souligner le départ à la retraite du Dr. Claude Briand et Dre Bernadette Lavoie. Le groupe leur souhaite une belle retraite et tient à les remercier pour le travail effectué depuis de nombreuses années.

Si vous n’avez pas de médecin de famille, veuillez vous rendre à l’adresse suivante pour vous inscrire : www.gamf.gouv.qc.ca ou communiquer au 418-899-0214 poste 10751.