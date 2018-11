Une diplômée du Cégep de Rivière-du-Loup reçoit un prix Otium

Pour une quatrième année consécutive, l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a remis son trophée Otium, au niveau collégial, à une étudiante en Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup. Ève-Marie Bélanger, originaire de Saint-Pascal, a été récompensée lors de la conférence annuelle du regroupement, qui se tenait du 3 au 5 octobre derniers à Québec.

Assorti d’une bourse de 500 $, ce prix d’excellence récompense un étudiant qui, au cours de ses études, a démontré un intérêt pour le loisir municipal par ses travaux ou son implication.

«C’est très gratifiant de voir que les efforts que j’ai investis, pendant mes trois années d’études, sont récompensés. Depuis que j’ai choisi de faire carrière en loisir, en troisième secondaire, j’ai toujours souhaité décrocher un emploi dans le monde municipal. Je réalise aujourd’hui ce rêve», exprime la fraiche diplômée, qui travaille depuis avril comme technicienne en loisir pour la municipalité de Rivière-Ouelle.

Au cours de son passage au Département de gestion et intervention en loisir, Ève-Marie Bélanger s’est notamment engagée dans l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants, ainsi que comme membre du conseil de concentration et du comité organisateur du Colloque des leaders étudiants. Durant son stage de fin d’études, elle a pris en charge la planification et l’organisation des activités de la semaine de relâche à Notre-Dame-du-Portage.

Dans un avenir rapproché, la lauréate souhaite créer, à Rivière-Ouelle, un service pour offrir des premières expériences professionnelles rémunérées à des adolescents, à l’image de La Travée. En plus de militer pour l’aménagement d’un terrain de tennis dans la municipalité, elle implantera sous peu un programme de vie active pour les ainés.