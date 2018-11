Rivière-du-Loup accueille la 30e édition de la bourse touristique Bienvenue Québec

C’est à Rivière-du-Loup, dans la région touristique du Bas-Saint-Laurent, que se déroulera du 22 au 24 octobre, la 30e édition de la bourse touristique Bienvenue Québec, à l’Hôtel Universel. Pas moins de 500 délégués seront présents afin d’y transiger des produits et services touristiques québécois tout en découvrant les charmes et les attraits de la région hôte.

«La beauté du Bas-Saint-Laurent est reconnue pour ses paysages à couper le souffle, sa proximité et son accessibilité au fleuve, ses couchers de soleil, ses îles, ses phares, ses parcs nationaux, ses lacs majestueux et pour son accueil chaleureux. Nous sommes une région accessible et une porte d’entrée importante pour les régions du Québec maritime, le Québec côté mer», souligne Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La Fédération est heureuse d’annoncer que l’évènement affiche complet encore cette année. Pas moins de 130 délégués acheteurs nationaux et internationaux, soit des agences de voyages, des agences réceptives et des voyagistes, seront présents pour découvrir les multiples expériences touristiques qu’offre le Québec. «Ce qui me rend fière, c’est de voir que l’évènement créé par la Fédération il y a 30 ans, joue encore aujourd’hui un rôle important dans la commercialisation de la destination en offrant de nombreuses opportunités d’affaires aux entreprises touristiques québécoises» souligne la présidente de la Fédération, Louise Giroux

Bienvenue Québec joue donc un rôle important dans la forfaitisation du Québec comme destination notamment pour les voyages de groupe. Il se transige en moyenne plus de 50 millions de dollars annuellement sur le parquet de la bourse. Les acheteurs qui participent à Bienvenue Québec font découvrir la belle province à plus de 200 000 personnes, ce qui représente une moyenne de 5 700 autocars qui sillonnent les routes du Québec chaque année.

La Fédération des transporteurs par autobus est heureuse et fière de réunir autant de délégués de qualité, offrant ainsi une grande variété à tous les participants venus vendre ou acheter des produits et services touristiques de chez nous.