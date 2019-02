La Grande Montée Chaine de vie de l’École secondaire de Rivière-du-Loup

C’est avec beaucoup de fierté que l’École secondaire de Rivière-du-Loup tiendra, le vendredi 12 octobre prochain, la troisième édition de la Grande Montée Chaine de vie. Beau temps, mauvais temps, tous les élèves de la quatrième et de la cinquième secondaire marcheront dans les rues de la ville.

Par ce geste, ils témoigneront de l’importance de prendre soin de ce beau cadeau qu’est la santé, et ce, en adoptant de saines habitudes de vie. Ils témoigneront aussi de l’importance de soutenir le don d’organes et de tissus via le projet pédagogique Chaine de vie, projet qui a pris forme il y a plus de dix ans, ici même, dans cette école secondaire, sous l’instigation de Lucie Dumont, enseignante en anglais maintenant à la retraite.

Pour la directrice de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Sylvie Soucy, cette activité est un moment privilégié pour susciter une réflexion, bien plus, pour favoriser le dialogue dans la population, et ce, à quelques jours de la Journée mondiale du don d’organes.

«Dans le cadre de leur formation, nos élèves amorcent une réflexion sur le don d’organes et de tissus. Ils prennent conscience de l’importance de disposer de toutes les informations pertinentes pour effectuer un choix éclairé. Ils sont invités à en discuter avec leurs parents. La Grande Montée Chaine de vie est, pour eux, l’occasion d’exprimer haut et fort leur volonté de faire leur part, de sensibiliser davantage la population à cet enjeu social. Encore cette année, cette activité est organisée par les départements d’anglais et d’éducation physique. Des membres de notre personnel accompagneront les élèves vendredi prochain. Nous invitons les automobilistes à faire preuve de prudence. Le départ est prévu du stationnement de l’école vers 14 h 45.»

La Grande Montée Chaine de vie fait partie des activités tenues en vue de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, le 17 octobre prochain.

Nous reconnaissons sur la photo : Sylvie Soucy, directrice de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, en compagnie de Pierre Fournier, enseignant au département d’éducation physique, et de Myriam Cloutier, enseignante au département en anglais.