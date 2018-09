Michel Dolbec remporte le gros lot de la Grande Vie

Michel Dolbec, un résident du Bas-Saint-Laurent, a mis la main sur une rente de 25 000 $ par année à vie au tirage de la Grande Vie du 10 septembre. Le chanceux a opté pour le montant forfaitaire de 500 000 $.

Le billet a été acheté à la pharmacie Uniprix de Saint-Antonin. M. Dolbec prenait son café tranquillement quand il a vérifié ses billets de loterie et constaté qu’il remportait une rente de 25 000 $ par année à vie. Il a demandé à son beau-frère et à sa sœur de l’accompagner à Québec. Ce n’est qu’en route qu’il leur a annoncé la bonne nouvelle. L'heureux gagnant compte payer les travaux déjà entrepris à sa maison et souhaite aussi aider ses enfants.

Du 1er janvier au 18 septembre 2018, Loto-Québec a versé 102 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 86 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie !, Grande Vie et Liste de vie! ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.