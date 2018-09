Une première rencontre publique sur l’avenir de l’église de Saint-Antonin

L’assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Antonin, conjointement avec le conseil municipal de Saint-Antonin, a convié, le 20 septembre, la population à une rencontre publique concernant l’avenir de l’église.

L’objectif de cette consultation, où s’étaient réunies près de 100 personnes, était de présenter la situation actuelle de l’église et de connaître l’intérêt des citoyens face à l’avenir de ce lieu patrimonial.

Des représentants de la Fabrique, du diocèse, de la MRC et de la municipalité ont exposé l’état de situation tant physique que financière de l’église. Ce fut également l’occasion pour le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau, d’exprimer la volonté du conseil municipal de travailler avec la Fabrique et la population à maintenir ce bâtiment dans le paysage de la municipalité.

M. Nadeau et le vice-président de l’assemblée de la fabrique de la paroisse de Saint-Antonin, Dominique Paradis, sont heureux des échanges qui ont eu lieu avec les citoyens lors de cette rencontre publique.

Le maire a souligné la volonté de la municipalité de travailler à un projet collectif afin de conserver ce lieu de grande valeur patrimoniale pour la communauté tout en répondant aux besoins actuels et futurs de la population. «Cette rencontre est une première étape d’une démarche où les citoyens seront consultés. Nous souhaitons connaître leurs besoins et leurs idées vis-à-vis la vocation qui pourrait être donné à ce bâtiment», a-t-il souligné.

Un comité sera mis en place pour entamer la réflexion sur l’avenir de ce bâtiment où des citoyens seront invités à siéger. D’ailleurs, à la fin de la rencontre, les personnes présentes étaient invitées à inscrire leur nom pour participer au futur comité. De plus, des sondages et des groupes de discussion seront organisés auprès de la population, at-t-on précisé.

Sur la photo, de gauche à droite : Yvan Thériault, économe du diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière; Aline Jestin, agente de développement rural pour la MRC de Rivière-du-Loup; Dominique Paradis, vice-président de l’assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Antonin.; Martin Patrice Pelletier, curé et prêtre responsable de l’Unité missionnaire de l’Est; Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin et Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et aux communications pour la MRC de Rivière-du-Loup