Un Salon pour Elles au profit de la santé mentale à Rivière-du-Loup

Les 12 et 13 octobre se tiendra la 5e édition du Salon pour Elles au Best Western Plus Hôtel Levesque à Rivière-du-Loup. Cet évènement unique est placé sous la présidence d’honneur de Karine Champagne, ancienne journaliste à LCN devenue conférencière, animatrice et fondatrice des Merveilleuses, un mouvement qui aide les femmes et maintenant avec E*3.

Andréanne Marquis de L’Isle-Verte, à la tête de l’entreprise Womance fera également partie de la programmation, avec un diner-conférence «Jeunesse, rêves et audace vers l’entrepreneuriat».

Avec un nouvel horaire sur deux jours, soit le vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h les femmes de tous âges pourront profiter d’une programmation éclatée et inspirante. Santé et bienêtre, mode et style, affaires et carrière, alimentation, maternité et bébé, famille, maison et voyages figurent parmi les sujets abordés par les conférenciers et exposants sur place. Le Salon pour Elles a été actualisé dans son concept, ainsi qu’au niveau de la programmation avec une panoplie de nouveautés, comme des activités sportives diversifiées, les têtes d’affiche, les zones d’expérience au sein des kiosques, sans oublier un vendredi soir entre filles.

SANTÉ MENTALE

En nouveauté cette année, le Salon pour Elles s’unit à la cause de la santé mentale, afin de lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. Tout au long de l’évènement, différentes actions seront mises en places afin d’informer et sensibiliser l’auditoire et permettre d’amasser des fonds pour le Centre d’entraide l’Horizon, notamment par la vente d’articles promotionnels, par des dons, par des concours et plus encore.

Une trentaine d’exposants seront sur place et plusieurs activités viendront s’ajouter à celle de notre présidente d’honneur : cours de full body, yoga, conférences sur la conciliation travail famille, sur l’équilibre et beaucoup d’autres sujets intéressants répondant à l’univers des femmes de tous âge. L’horaire complet du Salon pour Elles est disponible en ligne au lesalonpourelles.com.