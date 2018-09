Juliette et Océanne aident des gens… au Pérou

Du 12 au 21 aout dernier, Juliette Létourneau et Océanne Grenier de Cacouna ont effectué un voyage humanitaire au Pérou, séjour organisé par Pascal Morin, coordonnateur du Centre-Jeunes Cacouna, en collaboration avec l’organisme Horizon Cosmopolite. Les deux filles de 15 ans y ont aidé des gens et vécu une expérience inoubliable.

«La culture est tellement différente, la langue, les maisons, la bouffe, les gens ne pensent pas pareil comme nous», mentionne Juliette. «Là-bas, l’individualisme, ça n’existe pas, ils s’entraident», souligne Océanne. Deux autres jeunes de Cacouna accompagnaient nos trois voyageurs, Mathis McDougall maintenant résident de Lévis et Christophe Dubé aujourd’hui à Fermont.

«Ils ont travaillé fort pendant six mois pour amasser suffisamment de sous pour le voyage, je suis fier d’eux», note Pascal. Près de 2 800 $ étaient nécessaires pour chaque personne. Commandites, porte-à-porte, emballage, implication dans plusieurs activités à Cacouna, ces jeunes ont atteint leur objectif.

LEUR SÉJOUR

C’est le deuxième voyage humanitaire organisé par le Centre-Jeunes Cacouna, en 2015 six jeunes s’étaient rendus au Guatemala. Cette fois, les quatre jeunes et leur accompagnateur sont allés au Pérou, plus précisément à Ccorccor dans un petit village de sept maisons. «Nous y avons passé trois journées, pour entre autres nourrir les vaches d’une veuve pour lui donner un coup de main», raconte Juliette. «Nous avons enlevé des roches sur son terrain et mis de la pelouse pour le rendre plus plat, c’était dangereux que cette vieille dame trébuche», ajoute Océanne. La troisième journée, les jeunes ont aidé à isoler un mur de sa maison avec de la terre qu’ils mélangeaient avec les pieds pour en faire de la boue. Ils ont aussi récolté des fèves séchées dans un champ.

La deuxième partie du voyage fut plus touristique alors qu’ils se sont rendus à Aguascalientes, au pied de Machu Picchu, une ancienne cité inca du XV siècle protégée par l’Unesco. «On peut s’y rendre seulement en train. Les gens portent encore des vêtements traditionnels, c’est comme ça qu’ils vivent, à 3 800 mètres d’altitude. Par la suite, nous sommes retournés à la grosse ville de Cusco pour y faire un tour guidé et en savoir davantage sur l’histoire des incas, de la ville et du pays», mentionne Juliette.

GRANDIR COMME PERSONNE

«Mon père m’avait dit de laisser mon sac de couchage là-bas, je l’ai donné à un sans-abri. De plus je suis une grande fan de soccer et au Pérou les filles n’y jouent pas. J’ai vu des gars qui y jouaient, ils ont accepté que je me joigne à eux. Des filles étaient à côté et quand elles ont vu cela, elles ont pris un ballon et commencé à s’amuser. J’ai comme lancé une petite révolution là-bas», souligne Océanne Grenier.

Le soccer est le principal sport au Pérou. «Même dans les villages, ils trouvent les moyens pour construire un terrain de soccer. D’ailleurs, nous avons amené avec nous dix ballons pour les distribuer aux jeunes du village. On avait vraiment l’impression d’avoir réalisé quelque chose. Ça m’a ouvert les yeux et j’ai envie d’aider les gens», indique Juliette Létourneau.

«Ça prouve qu’on est capable de penser aux autres, nous les adolescents», conclut Océanne Grenier. D’ailleurs, les deux jeunes filles de Cacouna envisagent déjà la possibilité de participer à un autre voyage humanitaire en 2020, en Thaïlande.