Une participation remarquée à un symposium à Banff pour Frédéric Ouellet

Du 22 au 24 août dernier, Frédéric Ouellet, conseiller pédagogique de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup en mathématique et science au secondaire, a vécu une expérience inoubliable. De fait, ce professionnel en éducation a été invité à animer un atelier lors de la 3e édition du Symposium des Rocheuses tenu à Banff en Alberta.

Présentés sous le thème La créativité au cœur de l’innovation, ces trois jours de formation et d’échanges s’adressaient aux intervenants en éducation francophone de toutes les provinces et territoires du Canada.

Le conseiller pédagogique de la commission scolaire avait comme mandat de donner un atelier qui inspirerait les participants à mettre en action leur propre potentiel créatif pour former des «connexions» non habituelles dans les savoirs existants et sortir des schémas traditionnels pour favoriser et stimuler chez leurs élèves, le goût de l’apprentissage et de la réussite. Son atelier sur la corde à linge mathématique a été fort apprécié des participants, des enseignants de mathématique de la 4e année à la 12e année.

«Ce fut, pour moi, une expérience inoubliable. Ce symposium m’a permis de faire du réseautage, de croiser divers intervenants et intervenantes en éducation, d’échanger sur nos pratiques, nos approches pédagogiques gagnantes. Cette expérience a aussi permis de faire rayonner notre commission scolaire à l’extérieur du Québec et de mettre en valeur ce qui se fait de bien dans notre milieu», a-t-il confié.

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup tient à remercier M. Ouellet de partager sa passion de l’enseignement des mathématiques et des sciences au-delà de nos frontières. Sa présence a été rendue possible grâce à la participation financière du Consortium provincial francophone pour le perfectionnement professionnel, organisateur de cet événement national en collaboration avec Alberta Regional Professional Development Consortia.