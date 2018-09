Des citoyens renouvèlent leur appui au Collectif social de Témiscouata-sur-le-Lac

Le Collectif social a rencontré les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac pour faire état de leur démarche des derniers mois. Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation afin d’échanger sur certains dossiers municipaux.

Selon les organisateurs, la présentation préparée par le Collectif social s’est méritée une attention silencieuse et intéressée des citoyens. En plus de bien situer la démarche empruntée par le Collectif social pour la cueillette de l’information, la dette de la Ville a été discutée. Les membres du Collectif social ont ensuite enchainé en présentant certains éléments de réflexion en lien avec les dossiers municipaux. Empreinte de respect, la période de questions et de commentaires a permis aux citoyens d’émettre leurs idées de façon constructive.

Lors de cette rencontre, le Collectif social a rappelé que son but premier était toujours la mise aux normes de l’Aréna régional Jacques-Dubé. À la conclusion de la présentation, les citoyens ont clairement signifié aux membres du Collectif social leur appui à poursuivre leurs actions.

Pour ceux et celles n’ayant pu être présents, la présentation du Collectif social sera bientôt disponible sur facebook à l’adresse «Le Collectif social – Power Point».