Le Concours régional de labour de Saint-Arsène fête ses 20 ans

La 20e édition du Concours régional de labour aura lieu le dimanche 30 septembre sur la propriété d’Omer Gendron située sur la rue du Rocher à Saint-Arsène et cultivée par la Ferme J.P.S. Desjardins.

Outre les 20 ans de l’évènement, cette édition spéciale est également marquée par le 40e anniversaire du groupe de relève agricole Les Élites du PARC, qui organise le Concours régional de labour en collaboration avec le Groupe Pousse-Vert, dont c’est aussi le 20e anniversaire.

On note quatre classes de labour : portée, semi-portée, compétition et antique. La journée débutera à 9 h 30 pour se terminer à 16 h. Le début des compétitions est à 11 h. «C’est une année de fêtes, il y aura une multitude d’activités. Les visiteurs pourront rencontrer les laboureurs. Il y aura des promenades en cariole et des tours de poney. De plus, les concessionnaires de machinerie agricole seront sur place», a mentionné Claudia Bilodeau, trésorière du concours de labour 2018.

«Venez rencontrer nos laboureurs avec chevaux et vous serez d’autant plus surpris de voir nos jeunes laboureurs se démarquer, une belle relève agricole soyez assurés. Une journée agréable autant pour les jeunes et les moins jeunes pour partager de bons souvenirs», a souligné le comité organisateur.

À noter qu’il y aura un service de cantine sur place en plus du diner (pizza, frite, poutine) sous la tente. Pour des informations supplémentaires concernant cet évènement ou inscription, appelez Annie St-Pierre au 418-863-7255.

SOUPER ET SOIRÉE

Le souper méchoui et la soirée sociale durant lesquels seront remis les prix du concours de labour auront lieu le samedi 20 octobre prochain à 19 h 30 au gymnase de l’école de Saint-Arsène. Les cartes sont au cout de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. C’est gratuit pour les petits de 5 ans et moins. Les cartes sont disponibles auprès des membres du comité organisateur. Vous pouvez également contacter Claudia Bilodeau au 418-862-4461.