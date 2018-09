Troisième Combat des Chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de présenter la troisième édition de son Combat des chefs, un souper-bénéfice où trois restaurateurs de la région se livreront une bataille culinaire amicale, le samedi 27 octobre prochain, au restaurant Le Saint-Patrice de Rivière-du-Loup.

Sous la présidence d’honneur d’Éric Desjardins des Électriciens Desjardins, Pierre Dubillard, Les Restaurants Dubillard (McDonald’s), Charles Labrecque, Auberge de la Pointe et Charles Pomerleau, Rôtisserie St-Hubert, prépareront un plat, que seuls les convives présents au souper pourront déguster, tout en ayant le pouvoir de se prononcer afin de déterminer le meilleur chef de la soirée.

La population de la région est invitée à démontrer une fois de plus son attachement envers la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup en se procurant rapidement un billet pour cette magnifique soirée. À noter que seulement 125 billets sont disponibles afin de vous permettre de gouter à ce que nos trois chefs nous concocteront et de détenir le droit de désigner l’heureux gagnant de cette édition 2018 qui nous mettra à coup sûr l’eau à la bouche. Procurez-vous rapidement vos billets au cout de 125 $ dans les points de vente suivants : Restaurant Le St-Patrice, Fondation de la santé de Rivière-du- Loup, au 418 868-1010, poste 2237 ou [email protected]

L’argent ainsi amassé permettra à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup de procurer à ses installations de santé telles que le CHRGP, les CLSC et les Centres d’hébergement de longue durée, des équipements à la fine pointe de la technologie. «C’est grâce à vos dons que nous pouvons procurer aux usagers et aux professionnels de la santé ces appareils, qui nous permettent de recevoir, ici, des soins de qualité, sans avoir à se déplacer dans les grands centres. C’est donc à votre mère, votre meilleur ami et à vous-même que vous offrez votre support.»