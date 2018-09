Votre potager urbain pourra-t-il sauver le monde ?

Le développement et l’implantation de l’agriculture dans les villes feront l’objet d’une conférence organisée par le Département des sciences humaines du Cégep de Rivière-du-Loup le 18 septembre au Carrefour étudiant de 13 h 15 à 14 h 45.

Dans cette conférence, Chloé Gouveïa, géographe de formation et agente en action culturelle et éducative au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière, familiarisera le public avec cette forme d’agriculture, qui prend racine dans les métropoles du monde et les grandes villes du Québec. Elle mettra aussi en lumière les défis alimentaires que nos sociétés doivent relever dès aujourd’hui.

Sur sept milliards d’humains sur Terre, un milliard d’entre eux ont de la difficulté à manger à leur faim. Comment la planète arrivera-t-elle à nourrir neuf milliards de bouches en 2050?

L’agriculture urbaine, qui s’installe partout dans le monde depuis la dernière décennie, représente une partie de la solution à ce grand défi du XXIe siècle.

Tous les curieux ainsi que les adeptes de jardinage sont invités à venir en apprendre davantage sur l’agriculture urbaine et les défis sociaux du présent siècle. Cette conférence, tenue dans le cadre du cours de géographie Villes du monde, est gratuite.