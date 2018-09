Soirée du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent à Saint-Antonin

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) invitent la population à découvrir les lauréats du Mérite forestier 2018, le samedi 22 septembre, au Centre Réjean-Malenfant, situé au 305 rue Principale, à Saint-Antonin.

De retour après quatre ans d’absence, l’évènement est présenté dans une formule différente et allégée. Il permettra à toutes les personnes inscrites à la visite de découvrir les trois lauréats de la cuvée 2018. Lors de cette journée, une centaine de convives, famille, amis, gens du public, invités spéciaux et dignitaires seront accueillis et accompagnés lors d’une visite terrain de la propriété du gagnant du 1er prix de l’édition 2018, le prix Jean-Guy-Gagnon.

L’inscription est obligatoire. Tous ceux et celles qui souhaitent être présents lors du dévoilement du Mérite forestier 2018 doivent contacter Chantale Arseneault au SPFBSL en composant le 418 723-2424 poste 4506 ou par cellulaire au 418 392-0386 ou par courriel au [email protected] avant le 14 septembre 2018

Tous les participants présents à la visite se verront offrir un repas, style buffet, à saveur forestière. Des plats préparés par le chef Luc Davignon de Davignon artisan-traiteur. Mycologue gourmet, il fait la cueillette de champignons sauvages depuis plusieurs années, mais également d’autres produits sauvages comme les têtes de violons, les fruits des arbustes sauvages comme l’amélanchier et le pimbina.

Les lauréats recevront différents présents, dont une statuette sculptée par l’artiste Robert Roy de Saint-Jean-Port-Joli. Le Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent est un concours qui honore des propriétaires de boisés privés. Il souligne l’intérêt et les efforts des propriétaires et démontre la contribution du secteur forestier au développement socioéconomique régional.