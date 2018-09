Plus de 400 demandes de passeports réalisées en trois jours

Du 6 au 8 septembre, les citoyens ont participé aux cliniques de passeports de Bernard Généreux. Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et son équipe se sont déplacés à Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien et Montmagny. Plus de 400 formulaires ont été remplis en moins de 12 heures.

«Lors des cliniques, une douzaine de bénévoles prêtent main forte, afin que les demandes envoyées à Passeport Canada soient complètes et conformes. C’est l’occasion pour moi d’échanger avec les citoyens et de présenter la diversité de notre offre de services, qu’il s’agisse de la régularisation d’un dossier d’assurance-emploi, d’immigration, de la sécurité de la vieillesse ou pour gérer une situation problématique avec l’Agence du revenu du Canada», déclare le député Bernard Généreux.

En tout temps, selon les heures d’ouverture des bureaux du député, le personnel de circonscription peut guider les citoyens à travers le processus de demande de passeports, toutefois il est préférable de prendre rendez-vous. Cela est particulièrement pertinent lorsque la situation du requérant ou de sa famille est non standard, soit en cas de garde partagée des enfants entre autres ou lorsque le passeport a été perdu ou endommagé.