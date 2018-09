Fermeture d’une portion de la rue Principale à Saint-Modeste

La Municipalité de Saint-Modeste informe la population et les usagers que la rue Principale sera fermée entre le 375, Principale et le 419, Principale pour effectuer le changement de deux ponceaux. Les travaux devraient s’échelonner du 10 au 30 septembre.

Un détour par le chemin de la Seigneurie est planifié. Les citoyens concernés devront respecter la signalisation mise en place.

Par ailleurs, la Municipalité souhaite également aviser les abonnés du réseau d’aqueduc village que l’alimentation en eau potable pourrait être interrompue temporairement dans la semaine du 10 au 14 septembre.

DRAINAGE ET PAVAGE

Enfin, notons que des travaux de drainage seront aussi effectués à la hauteur du 298, rue Principale. Le pavage de la zone de travaux est prévu pour le mois d’octobre. Pour ces travaux, une circulation en alternance sera mise en place.

La Municipalité de Saint-Modeste invite la population à la plus grande prudence et remercie les citoyens et les usagers de leur collaboration et leur compréhension.