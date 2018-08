« La grande marche pour soi » de Charles Collin à La Vieille Gare

Le mardi 4 septembre à 19 h à La Vieille Gare de Rivière-Bleue, ce sera l’occasion de rencontrer le randonneur Charles Collin d’Edmundston. Fort de plusieurs randonnées de centaines, voire de milliers de kilomètres en Europe, M. Collin a longtemps caressé l’idée de créer un long sentier pour la randonnée dans sa région natale.

La randonnée est devenue pour lui une passion au fil des ans. «Ça fait du bien en dedans», explique-t-il. Charles Collin nous présente ses grandes randonnées depuis 2012 à l’aide d’une vidéo : Costa Rica, Compostelle (2 fois), Utah, Mexique, Hawaii, Via Francigena... Il nous parlera des retombées personnelles de la randonnée de longue distance dans sa vie, du pardon, de l’importance de s’aimer soi-même avant tout, etc...

Après la conférence, il y aura une période de questions préalablement écrites et choisies au hasard. De plus, on échangera sur son projet de grande randonnée rurale et locale en Haut Madawaska. Même si le trajet débute à Edmundston, une bonne partie de la randonnée se retrouve sur le territoire de la communauté rurale. Son idée est bien vue par cette nouvelle communauté qui développe déjà d’autres activités sportives sur son territoire.

La Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue vous convie à cette présentation qui jette un regard attentif sur soi par la marche.