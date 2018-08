Club Appalaches : Vincent Couture veut redonner accès au territoire public

À quelques jours du début de la campagne électorale, la MRC des Basques a interpelé les candidats des différents partis politiques pour connaitre leur position au sujet du club Appalaches. Vincent Couture, candidat du Parti québécois dans Rivière-du-Loup - Témiscouata, trouve fort déplorable que les citoyens des Basques ne puissent avoir accès à un territoire public.

«Il est révoltant qu’en 2018, des citoyens souhaitant profiter des territoires publics puissent subir de l’intimidation. Il faut concrétiser le projet de parc régional développé en 2014 par la Premières Nations Malécite de Viger et la MRC des Basques : cela permettrait à la MRC de rendre la villégiature, la chasse et la pêche accessible à ses citoyens. Ce serait un moyen d’occuper notre territoire et de le rendre plus attrayant encore», poursuit Vincent Couture.

Le Club Appalaches est le dernier club privé de chasse et pêche sur les terres publiques du Québec et que dans le passé, il y a eu beaucoup de discordes entre des représentants du Club et les citoyens des Basques. La population ne s’y sent pas la bienvenue en raison de l’intimidation qu’ils subissent par les membres du Club Appalaches.

Selon certains, les membres du club Appalaches agrandissent leur territoire d’année en année pour empêcher les chasseurs de la région d’y exercer leurs activités. En 2013, l’Assemblée nationale a adopté une loi autorisant un organisme à but non lucratif à faire la gestion d’un parc régional dans le secteur du club. Toutefois, le projet de parc ne s’est pas encore concrétisé, ayant rencontré plusieurs embuches.

Vincent Couture souhaite ajouter sa voix à ceux qui réclament que le territoire public du club puisse être rendu à la population des Basques : «Il faut s’assurer de réunir les différents acteurs du milieu pour trouver la meilleure façon pour redonner à la MRC ses droits de contrôler son territoire», conclut le candidat.

