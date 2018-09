Marcher pour vaincre la sclérose

Le dimanche 9 septembre, dès 13 h se tiendra au Parc-du-Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup la 4e présentation de la Marche pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA), sous la présidence d’honneur de Normand Lévesque du Groupe Transport Morneau.

La SLA, mieux connue sous le nom de Lou Gehrig, est une maladie neuromusculaire rare, incurable et à évolution très rapide, qui touche quelque 3 000 personnes au pays. La SLA détruit les cellules nerveuses et atrophie les muscles moteurs. Les personnes atteintes ont généralement une espérance de vie de deux à cinq ans.

La coordonnatrice de la Marche pour la SLA à Rivière-du-Loup, Mme Nancy Aubé, a été touchée de près. La SLA a emporté sa mère en 2005. «La SLA peut toucher n’importe qui. Il n'y a actuellement aucun remède. Il faut investir dans la recherche», dit-elle.

Notre président d’honneur, M. Lévesque du Groupe Transport Morneau mentionne «C’est du fond du cœur mais avec de douloureux souvenirs que j’ai accepté la présidence d’honneur de l’événement. Des amis et même une collègue de travail sont décédés de cette maladie», dit-il.

Les participants pourront s’inscrire individuellement ou en équipe sur place dès 11h30, il est aussi possible de le faire sur Internet. Il y aura de l’animation, des jeux gonflables pour les enfants, un dîner incluant des mini-burgers spéciaux Marché Caron de St-Antonin, des hot-dogs, des blés d’Inde et une dégustation de steak mariné sur place à faible coût. Les fonds amassés serviront à supporter les personnes atteintes et leur famille.

Les marcheurs, qui auront aussi droit à une séance de réchauffage Zumba, pourront parcourir la distance de leur choix au son d’une musique entrainante.