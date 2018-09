2,3 M$ de plus pour les routes municipales dans la région

Ce jeudi 2 aout à St-Cyprien, le ministre responsable de la région du Bas-St-Laurent, Jean D’Amour, a annoncé une aide financière supplémentaire de près de 2,3 M$ accordée aux municipalités pour l’entretien de leurs routes. Ce montant ajouté aux 4,3 M$ dont les municipalités de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata bénéficiaient déjà, s’élèvera donc à plus de 6,6 M$ par année.

«C’est près de 2,3 M$ de plus dans les coffres des municipalités et c’est applicable maintenant (…) La demande répétée des municipalités a été écoutée», a déclaré le ministre D’Amour. Les municipalités auront alors droit à de l’argent de plus cette année même si leur année financière termine le 31 décembre. «Depuis 1993, les routes municipales manquent d’amour, d’entretien, et ce n’est pas parce que les municipalités ne veulent pas s’en occuper, c’est parce qu’il y a un manque de fonds pour le faire», a dit Jean D’Amour. Le budget octroyé à chacune d’entre elles dépend du nombre de kilomètres de leur réseau ainsi que de leur niveau de richesse.

L’aide allouée est attribuée dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale et a été augmentée de près de 50% dans la circonscription. Celle-ci aidera au rechargement des rangs en rajoutant du gravier, en effectuant des drainages ou même en changeant des ponceaux.

«Pour St-Cyprien, c’est une augmentation de 50 à 60% ce qui équivaut à 58 000-60 000 $», a déclaré Michel Lagacé, maire de St-Cyprien. La moyenne d’aide étant de 40-55% pour les municipalités, le ministre a déclaré que cette entente était récurrente, et ce, jusqu’en 2021. Dans l’ensemble du Québec, le Programme d’aide à la voirie a permis de bonifier l’enveloppe de 50 M$ cette année pour un total de 224,7 M$ permettant la valorisation de l’autonomie municipale et l’allégement des modalités de gestion.