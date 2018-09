Une 10e année au-delà de toutes les attentes pour le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue

C’est une programmation bien remplie qui attendait les festivaliers à Rivière-Bleue du 27 au 29 juillet dernier, pour leur plus grand plaisir. Encore une fois, ils ont été très nombreux à prendre part aux festivités du Festival du Bootlegger.

C’est avec fierté que le comité organisateur a clos cette 10e année dimanche dernier. Le Festival du Bootlegger aura encore une fois permis de faire découvrir Rivière-Bleue et son histoire unique. Le passage du parrain d’honneur, Jérôme Couture, a ravi les gens qui ont un attachement pour lui depuis son passage à La Petite Séduction. Le feu d’artifice a fait le bonheur des petits et des grands tout en soulignant de façon bien spéciale l’anniversaire de l’événement. Toujours aussi populaires, les dégustations de bière ont permis de faire découvrir une trentaine de produits de microbrasserie en plus de la Clandestine, la bière du 10e anniversaire spécialement brassée par le Secret des Dieux.

Déjà, l’invitation est lancée pour l’an prochain, du 26 au 28 juillet 2019.