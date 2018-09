Patrouilles pour la protection des mammifères marins

Pour une troisième année consécutive, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada s’unissent pour la protection des bélugas du Saint-Laurent, une population en péril. La campagne de sensibilisation «Prenez-en soin, gardez vos distances» vise à informer les plaisanciers des bonnes pratiques de navigation à adopter en présence de bélugas.

La fin de semaine dernière, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada ont patrouillé l’estuaire du Saint-Laurent, incluant le parc marin du Saguenay‑Saint-Laurent pour sensibiliser les plaisanciers aux bonnes pratiques de navigation à adopter sur l’eau. Les patrouilles se poursuivront au cours des prochains jours, alors que la navigation bat son plein en cette semaine des vacances des travailleurs de la construction.

Cette initiative de sensibilisation est réalisée en collaboration avec le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

BESOIN D’ESPACE

En présence de kayaks et de bateaux à voile ou à moteur, les bélugas modifient leurs comportements, ce qui peut interrompre leur alimentation, leur repos ou même nuire à la naissance et l'allaitement des petits. Il y a des milliers d'embarcations dans l’estuaire du Saint-Laurent entre juin et septembre pendant la saison des naissances des bélugas. L'accumulation de ces dérangements peut avoir un impact sur la santé et la reproduction des bélugas ainsi que sur la survie des jeunes. C'est la raison pour laquelle il est important de garder ses distances.

Pour plus d’information sur les modifications au Règlement sur les mammifères marins, visitez le parcmarin.qc.ca.