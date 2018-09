Le 405, rue Lafontaine sera démoli

Le bâtiment délabré situé au 405, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, inoccupé depuis plus d’une dizaine d’années, sera finalement démoli au mois de septembre. La Ville de Rivière-du-Loup a autorisé sa démolition sous certaines conditions le 31 juillet dernier.

Propriétaire de l'immeuble depuis septembre 2017, Célestin Simard, qui possède également le Super Bar sur la rue Lafontaine, a pris la décision de faire parvenir une demande de démolition à la Ville de Rivière-du-Loup, «avant que la bâtisse ne tombe toute seule.» Pour l’instant, il ne peut s’avancer sur ce qu’il désire faire du terrain, une fois qu'il sera détruit. Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient débuter dès le mois de septembre.

«Il y a un délai de 30 jours à partir de l’autorisation, où il est possible de contester la décision auprès du service du greffe de la ville. Le permis peut ensuite être émis», explique Karine Plourde, conseillère aux communications à la Ville de Rivière-du-Loup.

La nouvelle construction qui sera réalisée sur ce terrain devra respecter le Plan d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de Rivière-du-Loup, puisqu’elle se trouvera sur l’une de ses principales artères commerciales et piétonnes du centre-ville. Les conditions imposées par le permis de démolition stipulent que le propriétaire devra reconstruire dans un délai de deux ans et d’ici là, installer du gazon et certains aménagements sur le terrain laissé vacant.

Le 405, rue Lafontaine a été construit en 1958. Selon le rôle d’évaluation foncière, qui date de 2015, la valeur du terrain et de l’immeuble se chiffre à 155 400$. Certains se rappelleront que le bâtiment a abrité pendant quelques années le restaurant «Ti-Coq», puis le restaurant oriental Rim Kan, jusqu’en 2007. La Ville de Rivière-du-Loup a répondu à une demande de couper l’alimentation en eau du 405, rue Lafontaine en 2010, et ce lieu est laissé à l'abandon depuis ce temps.