Aide financière de 3 M$ au ROBVQ

Le gouvernement du Québec a annoncé le 23 juillet à Québec, l'attribution d'une aide financière annuelle maximale de 1,5 million de dollars, pour les années 2018-2019 et 2019-2020, au Regroupement des organismes de bassins versants du Québec.

Cette aide financière, annoncée en conférence de presse par Jean D'Amour, permettra à l'organisme d'assurer la gestion et l'administration du nouveau programme Affluents maritime, qui vise la mise en œuvre d'actions (gestion des sédiments, la conservation des habitats aquatiques et la protection des milieux riverains sur les affluents du Saint-Laurent et dans leurs embouchures) issues des plans directeurs de l'eau concourant à la Stratégie maritime du Québec. Elle est versée par l'entremise du Fonds bleu.

«La santé du fleuve est influencée directement par les cours d'eau qui l'alimentent et la présence humaine sur les rives de ceux-ci. Il est donc de la première importance d'adopter une approche qui tiendra compte de la dynamique fleuve-affluents. Ces plans sont élaborés sur le terrain par les acteurs directement concernés par un bassin versant, qui ont à cœur de préserver et même d'améliorer la santé de nos cours d'eau.», a commenté Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes.

Les plans directeurs de l'eau sont des outils de gestion de l'eau par bassin versant, élaborés en concertation par les intervenants des différents milieux concernés par un bassin versant donné (municipal, agricole, environnemental, autochtone, etc.).