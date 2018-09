Dénomination officielle de la salle Gilbert-Dubé

La Ville de Rivière-du-Loup tenait une cérémonie de dénomination officielle, le 1er juillet dernier, de la salle Gilbert-Dubé. La salle principale du chalet de la patinoire centre-ville porte désormais ce nom, en souvenir d’un employé municipal dont le bénévolat fut remarquable et apprécié de plusieurs générations de jeunes Louperivois.

Gilbert Dubé était un homme volontaire et engagé, investi dans sa communauté. Il a débuté son parcours à la Ville en décembre 1979 et y restera jusqu’en juin 2011, en tant que préposé aux parcs et espaces verts, à la maintenance des patinoires et du camping municipal jusqu’au moment où il prendra sa retraite. Il fut entre autres appelé à travailler comme préposé à la patinoire de l’école Roy.

Au cours de sa carrière, Gilbert Dubé n’a jamais hésité à travailler bénévolement au développement des jeunes. Pour lui, il était important de créer des liens forts avec eux, de les motiver à faire du sport et les inciter à profiter des installations pour développer leur passion. Sa présence fut significative pour les jeunes du quartier, tant au chapitre de la pratique sportive sécuritaire, de l’inclusion sociale qu’au niveau de la prévention générale auprès des usagers.

« Son dévouement, son humilité, sa générosité vraie ont fait de lui un modèle pour les jeunes du quartier et son travail aura marqué la communauté sur plusieurs générations. À son décès en 2014, de vibrants témoignages nous sont parvenus, qui ont alimenté la réflexion et le dossier de présentation au Comité de toponymie. La désignation officielle d’un lieu par une ville est un geste significatif, qui inscrit une personne ou un événement de façon pérenne dans la mémoire collective. Sans aucun doute, Gilbert Dubé aura laissé une marque indélébile qui mérite d’être soulignée», a conclu la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. Rappelons qu’en janvier dernier, le conseil municipal adoptait une résolution à cet effet, se rangeant à une recommandation du Comité de toponymie.