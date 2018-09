Une séance de photos permet d’amasser 1 020 $ pour la Maison Martin-Matte

La pharmacie Familiprix Claudie Beaulieu et Sophie Laplante ainsi que le Studio de photographie Expression de Jackie Dubé se sont impliquées pour la cause de la Maison Martin Matte en tenant une séance photos auprès du Club de gymnastique Les Gymnoss de Trois-Pistoles. Grâce à cette collaboration, 1020 $ ont été remis à la Maison Martin Matte.

Durant cette séance photos, plus d’une trentaine de gymnastes se sont fait photographier au profit de la Maison Martin Matte de Trois-Pistoles. Pour chaque photo, la totalité des ventes a été versé à la cause. Pour encourager les parents à participer activement, un rabais était supporté par la pharmacie Familiprix pour chaque achat de trois photos par gymnaste. Le projet de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles est un projet rassembleur démontrant toute la solidarité d’une région. L’Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques prévoit construire un immeuble de 14 logements et accueillir ses premiers locataires au cours de l’année 2019.