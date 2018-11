Projet d’agrandissement du Chalet communautaire et du Complexe des générations à Packington

Émilien Beaulieu, maire de Packington et Jules Soucy, président du comité des infrastructures sportives ont présenté publiquement, le 19 mai dernier, un projet d’agrandissement du Chalet communautaire et du Complexe des générations construit il y a quatre ans.

La firme d’architectes Atelier 5 a été mandatée pour la conception. D’un cout estimé à 700 000 $, une campagne de financement sera lancée dans les prochaines semaines afin d’amasser des fonds nécessaires. Les instances gouvernementales seront interpelées et la Municipalité de Packington s’impliquera financièrement.

Étaient présentes à cette rencontre Solange Morneau, représentante de Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata et plusieurs résidents et visiteurs.

On prévoit notamment aménager des vestiaires à aire ouverte, des installations sanitaires, douches, espaces de rangement de même qu’un centre de conditionnement physique. Une passerelle sera aussi construite pour relier les deux bâtiments. L’espace des vestiaires servira de salle multifonctionnelle pour la tenue de différentes activités communautaires entre autres celles de la Commission des loisirs, du Festival de la forêt sous toutes ses couleurs et du terrain de jeux estival.

Cet ajout permettra de bonifier les services offerts aux citoyens et de combler des besoins en ce qui a trait aux infrastructures sportives existantes utilisées lors des divers tournois de hockey, de ballon sur glace ou de Dek-hockey, un sport qui gagne en popularité au Témiscouata et au Québec. S’ajoutant aux activités régulières de la ligue témiscouataine de Dek-hockey, un tournoi de Dek-hockey avait lieu le 19 mai dernier à Packington lors duquel 12 équipes locales, régionales et provinciales se sont affrontées.

Ces nouvelles installations permettront de positionner Packington comme endroit privilégié pour recevoir des événements sportifs, culturels et sociocommunautaires d’envergure. Les gens sont invités à consulter le document présentant l’étude préliminaire du dossier sur: www.parckington.org.