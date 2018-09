Le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés accepte des demandes

Le député fédéral de la circonscription Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, tient à informer les organismes, les collectivités et les établissements de santé et d’enseignement que le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est de retour et que les demandes seront acceptées jusqu’au 15 juin 2018.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre des subventions et des contributions fédérales aux organismes qui souhaitent aider les aînés (âgés de 55 ans et plus) à faire une différence dans la vie des autres et dans leurs collectivités. Le financement maximum disponible est de 25 000 $ incluant les taxes applicables, par année, par organisme. Les projets ne peuvent avoir une durée de plus d’un an et le financement ne peut être renouvelé. Les demandes de financement dont le montant total dépasse 25 000 $ seront rejetées.

Ce programme fournit du financement pour des projets visant à encourager les aînés à jouer un rôle important dans leur collectivité en faisant du bénévolat, en menant des activités communautaires et pour ce qui est des organismes, à apporter des modifications ou faire des réparations nécessaires à leurs installations existantes, ou procéder à l’achat/remplacement d’équipement et de mobilier afin de permettre la poursuite de programmes et d’activités.

Voici quelques exemples de projets qui ont obtenu du financement l’an dernier : l’Habitations des Cônes de St-Modeste pour la réfection de la toiture, la municipalité de St-Fabien-de-Panet pour un aménagement urbain, le Club de l'âge d'or de Rivière-du-Loup pour l’amélioration de la cuisine.

Pour le député Bernard Généreux, il est primordial d’aviser les citoyens que les projets inspirés ou dirigés par les aînés, qui ont une incidence durable et dont le large public peut en profiter, ont d’excellentes chances de se tailler une place dans la sélection finale.

«Puisque le service d’aide gouvernemental pour remplir ce formulaire n’est plus offert, je vous suggère de joindre Annie Francoeur, directrice régionale ([email protected]) à mes bureaux de Montmagny (1855-881-9876) et Rivière-du-Loup (1800-668-1280) pour optimiser votre demande, et ainsi lui donner une meilleure chance de performer au classement», suggère le député