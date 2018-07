Marc-Antoine Bérubé s’alignera avec le CMB de Trois-Pistoles

Le lanceur pistolois Marc-Antoine Bérubé effectuera un retour aux sources, ce samedi 14 juillet. L’athlète de 25 ans sera en uniforme avec l’équipe de son patelin, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, pour un match à La Pocatière, au plus grand plaisir de ses coéquipiers et de l’entraineur Éric Rousseau.

L’organisation pistoloise a ainsi confirmé ce vendredi que l’ex-membre de l’organisation des A’s d’Oakland, qui a pris une pause du baseball il y a quelques semaines, souhaite renouer avec le sport pour le plaisir de jouer. Dans l’uniforme du CMB, il s'alignera avec plusieurs joueurs avec qui il a grandi, dont Samuel Laforest, Ludovic Saucier et Thomas Morin, pour ne nommer que ceux-là.

Bérubé retrouvera également le bâton et un poste en défensive. Samedi, il devrait évoluer à l’arrêt-court ou au deuxième but, selon l’entraineur Éric Rousseau. «C’est certain que c’est une belle acquisition pour nous. On savait qu’il jouerait avec l’équipe un jour, mais on ne savait pas quand. Les gars sont contents de son arrivée», a-t-il partagé.

STADE PAUL-ÉMILE-DUBÉ

Pour le moment, l’organisation se concentre sur le match contre La Pocatière. Les chances sont cependant très bonnes qu’il foule aussi le terrain du Stade Paul-Émile-Dubé cette semaine, lors des deux prochains matchs contre Rimouski et Rivière-du-Loup, puisqu’il sera toujours dans la région. Nul doute que ces rendez-vous seront attendus et suivis par les amateurs.

Au monticule, Marc-Antoine Bérubé est une acquisition de taille pour le Construction Michaël Bérubé, équipe déjà très compétitive. L'artilleur droitier deviendrait, du jour au lendemain, le meilleur ou du moins l'un des meilleurs lanceurs de la Ligue de baseball sénior Puribec.

Davantage de détails suivront…