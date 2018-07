Un autre succès pour le Tournoi de balle Alex Belzile

Fort d’un premier rendez-vous au-delà des attentes en 2017, le Tournoi de balle donnée Alex Belzile de Saint-Éloi a de nouveau connu un beau succès, les 29, 30 et 1er juillet. Par cet évènement, l’athlète qui fait désormais partie du Rocket de Laval souhaite encourager la pratique de différents sports dans la communauté.

«Encore une fois, nous avons eu droit à une très belle fin de semaine. L’appui de tout le monde, notamment celui de nos commanditaires et de nos bénévoles, a été extraordinaire. C’est grâce à eux et au travail du comité organisateur que cet évènement est possible» a souligné Alex Belzile.

Cette année, 10 équipes étaient inscrites à la compétition. À celles-ci se sont jointes quatre formations d’anciens. C’est d’ailleurs avec des matchs amicaux et les notes d’un chansonnier que le tournoi s’est ouvert, vendredi soir.

Pour une seconde année consécutive, c’est l’équipe Peintre et Plâtre PA Rioux qui a été couronnée grande gagnante du tournoi compétitif. Elle a vaincu, en grande finale, la formation du Café Grains de Folie lors d’un match suivi par les amateurs. Parions qu’une belle petite rivalité s’est créée entre ces deux équipes!

«Les commentaires sont unanimes et c’est que du positif. Les gens ont adopté l’évènement, alors c’est vraiment intéressant. Je remercie tous ceux et celles qui sont venus nous voir au cours de la fin de semaine», a ajouté l’athlète de 26 ans.

L’organisation du Tournoi de balle Alex Belzile tient à remercier les généreux commanditaires, sans qui l’évènement n’aurait pu avoir lieu. Mille fois merci aux Loisirs de Saint-Éloi, aux collaborateurs bénévoles, ainsi qu’à tous les jeunes qui se sont impliqués tout au long du tournoi. Merci également à la population de Saint-Éloi et des environs pour les encouragements et le support. Enfin, merci aux équipes participantes et félicitations aux gagnants!

ROCKET DE LAVAL

Notons que le tournoi a été doublement spécial pour Alex Belzile, puisque son entente avec l’organisation du Canadien de Montréal et son club-école, le Rocket de Laval, a été officialisée quelques minutes avant la finale.

«C’était vraiment un beau feeling. J’ai aussi reçu une offre des Eagles du Colorado, mais d’avoir la chance de joueur au Québec, devant mes proches, c’est une opportunité que je ne pouvais pas refuser», a raconté l’attaquant.

Le Rocket de Laval aura une bonne formation cette saison. Plusieurs Québécois, dont Alexandre Grenier, bon ami d’Alex, porteront dorénavant les couleurs bleu, blanc et rouge liées au Canadien. «De retrouver Alex, c’est génial. On se connaît depuis longtemps, sur et en dehors de la glace. On a hâte que ça commence!»