6 médailles pour District Danza à la Coupe du monde de danse

L’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup en a mis plein la vue, du 1er au 8 juillet, dans le cadre de la Coupe du monde de danse, disputée au Fairmont Tremblant. Six médailles, dont 3 d’or, ont été remportées.

Ainsi, soulignons les remarquables performances des élèves des volets 1 et 5 et des solistes :

Victoria Lépine : or

Audrey Roy : argent

Émilie Veilleux : bronze

Black and gold Volet 5 : or

Everybody : or

Praying Volet 1 : bronze

Plus de 8 000 danseurs de l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de la Chine, de Chypre, de la France, du Ghana, de la Grèce, de la Guam, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon, du Mexique, de la Nouvelle Zélande, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Corée du Sud, de la Turquie et des États-Unis ont participé à la Coupe du monde de Danse.

Dance World Cup, qui est reconnue par le Conseil international de la danse CID, était à sa 11e saison au Fairmont Tremblant.