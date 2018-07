Les Braves Batitech l'emportent 10 à 6 sur le Construction Michaël Bérubé

Ce samedi 7 juillet, plusieurs matchs de baseball se sont disputés dans la Ligue de baseball senior Puribec. Trois-Pistoles s'est pliée devant le Témiscouata tandis que d'autres affrontements ont eu lieu entre Edmonton et Matane, Edmonston et Rimouski, ainsi que La Pocatière et Grand Sault.

TROIS-PISTOLES VS TÉMISCOUATA

L’offensive des Braves Batitech du Témiscouata a participé activement à la soirée hommage à Denis Bouchard en explosant de quatre points sur cinq coups sûrs dès la manche initiale (dont la conclusion s’est avérée le triple de deux points de Patrick Ouellet) pour remporter une belle victoire de 10 à 6, devant une foule de plus de 350 personnes. L’offensive des Braves Batitech a été tenue en échec de la feuille de pointage à une seule occasion, soit la deuxième manche (4, 0, 1, 1, 3 et 1). Le Construction Michaël Bérubé a tenté de jouer les trouble-fêtes en y allant d’une poussée de quatre points à son dernier tour au bâton mais ce ne fût pas assez.

Lanceur gagnant : Félix Castonguay (six manches lancées)

Lanceur perdant : Serge Rioux (une manche lancée)

Au bâton :

Pour Trois-Pistoles:

Guillaume Bérubé : trois coups sûrs en quatre présences et un point produit;

Alexandre Dubé : deux coups sûrs en trois présences et deux points produits.

Pour Témiscouata:

Claude Bérubé: deux coups sûrs en deux présences;

Patrick Ouellet : deux coups sûrs en quatre présences et trois points produits.