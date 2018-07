Victoires écrasantes de Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a profité des festivités du 40e anniversaire du circuit pour atteindre la barre respectable de .500 grâce à une victoire à la maison de 10-3 contre les Braves Batitech du Témiscouata. Dans l'autre match à l'affiche ce vendredi, le CMB de Trois-Pistoles a continué sa domination l'emportant 19 à 1 face au Bar La Mansarde à Matane.

TÉMISCOUATA VS RIVIÈRE-DU-LOUP

Dans le cadre du 40e anniversaire de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent, l'organisation de Rivière-du-Loup avait invité quelques anciens joueurs qui ont marqué les différentes époques du baseball à Rivière-du-Loup.

Devant une foule de plus de 165 personnes au Stade municipal de Rivière-du-Loup, le CIEL-FM est tombé sur la tête des Braves Batitech dès la deuxième manche en envoyant 12 frappeurs au bâton pour y marquer huit points dont trois sur le double de Vincent Tardif et deux sur le simple de Jeff Richard. Le CIEL-FM a aussi profité de la générosité du lanceur perdant, Patrick Ouellet, durant cette manche, qui a permis à trois frappeurs de se rendre sur les buts sans s’élancer.

Fort d’une production de son attaque de 10 points après trois manches de jeu, le lanceur du CIEL-FM, Michaël Lavoie, a bien éparpillé sept coups sûrs pour signer la victoire. Félix Castonguay a produit deux des trois points des Braves Batitech dans la défaite. Pour les gagnants, Yannick Michaud a également récolté deux coups et deux points produits.

TROIS-PISTOLES VS MATANE

Une erreur coûteuse en première manche à ouvert la porte à une manche de huit points du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, ce qui lui a permis de vaincre le Bar La Mansarde de Matane au compte de 19 à 1. Seulement deux de ces points sont mérités. En plus des sept passes gratuites et des trois frappeurs atteints, l’offensive des gagnants a continué de marteler les lanceurs du Bar La Mansarde en ajoutant 13 autres coups sûrs durant le match pour y ajouter 12 points (cinq en troisième et sept autres en cinquième).

La réplique des locaux est survenue en quatrième manche lorsque Keven Bernier a poussé Jean-Christophe Dumas au marbre à l’aide d’un double. Ludovic Saucier a lancé cinq manches pour la victoire tandis que le partant de Matane Maxime Gauthier n'aura pas fait long feu essuyant le revers avec une seule manche de travail. En attaque, plusieurs joueurs de Trois-Pistoles se sont distingués dont Ludovic Saucier avec quatre coups sûrs et quatre points produits. Samuel Laforest et Éric Rousseau ont frappé trois coups sûrs chacun.

Il s'agissait d'une 12e victoire cette saison pour Trois-Pistoles qui avec 8 matchs à jouer vogue vers un championnat de la division Est et demeure la principale équipe prétendante au championnat de la saison régulière.

Prochaines rencontres : Le samedi 7 juillet.

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles affrontera les Braves Batitech du Témiscouata 21h. (Hommage à Denis Bouchard dès 20h)