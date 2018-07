Des pêcheurs en herbe à Dégelis

Comme chaque année, l’Association Loisirs Chasse et Pêche du Baseley à Dégelis a organisé une activité «Pêche en herbe» en sollicitant la participation d’une vingtaine de jeunes du Témiscouata, le 9 juin.

En plus d’une formation complète sur les mœurs du poisson, sa biologie, les techniques de pêche et la règlementation, les jeunes ont reçu un équipement complet de pêche ainsi qu’un permis valide jusqu’à leurs 18 ans.

Pour l’occasion, plusieurs truites mouchetées ont été ensemencées dans la rivière à la Perche. L’organisation remercie ses partenaires financiers et matériels qui ont rendu l’évènement possible, soit Canadian Tire, la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata, la ville de Dégelis et le Coin du Sport de Dégelis.