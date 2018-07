Triathlon Pohénégamook : une célébration de la découverte du sport

La fin de semaine dernière se déroulait la 4e édition du Triathlon Pohénégamook et quelle édition! Avec plus d’une trentaine de jeunes de 4 à 11 ans le samedi, les qualifications des Jeux du Québec et près de 200 participants aux épreuves du dimanche, il faut avouer qu’il y avait énormément d’activité sur le site de Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 cette fin de semaine.

Plus d’une cinquantaine de participants en était à leur première expérience en triathlon, en duathlon et en course à pied cette fin de semaine. Étant une étape de la série D3couverte de Triathlon Québec, le Triathlon Pohénégamook avait donc mis en place les conditions gagnantes afin de faire vivre toute une première expérience à ces nouveaux triathlètes : Conférence «Mon premier triathlon» et clinique de nage en eau libre par le passionné René Sergerie sans oublier la remise de la médaille «Mon premier triathlon» par Triathlon Québec. Samuel Sévigny, directeur de course au Triathlon Pohénégamook s’est dit très heureux encore une fois d’avoir pu offrir la chance aux jeunes et moins jeunes de découvrir ce sport et d’avoir inciter les gens à bouger dans une ambiance amicale et festive : « Une de nos missions est de faire la promotion de l’activité physique et depuis 4 ans nous travaillons extrêmement fort pour rendre l’événement accessible à tous en offrant une multitude de disciplines. Nous mettons également l’accent sur les familles afin que les parents puissent faire vivre leur passion à leurs enfants en leur permettant de réaliser un premier triathlon eux-mêmes. En voyant le nombre de familles présentes et le nombre de nouveaux adeptes cette fin de semaine, nous pouvons conclure que c’est mission réussie! »

Un événement aux couleurs de la région

Cette édition était la première organisée par le nouvel organisme MultiAthlon Témiscouata et avec un appui très fort de la population de la région, l’organisation a su faire vivre une expérience extraordinaire et faire connaitre la région aux nombreuses familles présentes lors de cette fin de semaine. Comme le mentionne Pascal Gagné, président du CA de MultiAthlon Témiscouata : « Notre objectif lorsque nous avons créé l’organisme et restructurer le Triathlon Pohénégamook était de redonner l’événement aux gens de la région et je crois qu’avec l’implication de partenaires tels que la Caisse Desjardins du Transcontinental, Pohénégamook Santé Plein Air 2.0, le club de badminton les Coulicous et plusieurs partenaires ou club sportif, nous avons atteint notre objectif.»

C’est grâce à la participation de plus d’une quarantaine de bénévoles que les participants ont pu découvrir les loisirs et les beautés de la région.

L’organisation souhaite en profiter pour remercier la population, la ville de Pohénégamook et ses différents partenaires pour avoir permis de faire de cette 4e édition, une réussite sur toute la ligne. Une implication locale très appréciée qui prépare le terrain pour une 5e édition mémorable l’an prochain!