Le stade municipal bondé pour les 4 Chevaliers

C’était un mercredi soir et il faisait chaud, mais les 4 Chevaliers Easton ont tout de même réussi à attirer plusieurs centaines de personnes au stade de baseball municipal de Rivière-du-Loup, le 4 juillet. Le site était bondé, l’ambiance était à la fête.

La visite des redoutables joueurs-comédiens n’a ainsi pas manqué son objectif de faire passer une soirée de balle déjantée et empreinte d’humour aux nombreux spectateurs présents. Le solide groupe a enfilé les blagues aussi rapidement que les prises tout au long de la soirée.

Petits et grands ont d’ailleurs apprécié les jeux de mots, parfois douteux, et les interprétations de personnages. Le joueur de baseball, Pete Rose, le boxeur Rocky Balboa, la chanteuse Mitsou, les super-héros Superman et Spiderman, ainsi que les anciennes gloires des Canadiens de Montréal et des Nordiques de Québec ont notamment fait partie des invités spéciaux de ce match bien particulier.

Côté balle rapide, l’équipe locale Morneau (Groupe Morneau), composée entre autres de Jimmy Levesque, Chad Lacasse, Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay, Raphaël Bérubé, Vincent Tardif, François Rossignol, Philippe Dubé, Franco Dumont, Sam Pearson et Éric Rousseau a très bien fait en n'accordant que 3 points dans un revers par blanchissage (3-0).

Rappelons que les profits de la soirée seront remis au Programme de développement AA du Bas Saint-Laurent les Riverains de Rivière-du-Loup.

Les 4 Chevalier Easton seront en action ce soir, le 5 juillet, à Rivière-Bleue.