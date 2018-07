Tennis : Rivière-du-Loup sera représentée aux Jeux du Québec

Les Jeux du Québec auront lieu cet été à Thetford Mines, du 28 juillet au 4 août prochain. Le club de tennis a eu la chance cette année d’accueillir le tournoi qui servait de qualifications pour les Jeux du Québec. Cette activité a eu lieu lors de la fin de semaine du 30 juin.

Au total, seulement trois filles et trois garçons âgés entre 12 et 14 ans pouvaient avoir la chance de vivre une expérience unique, soit celle de représenter la région de l’Est-du-Québec aux Jeux du Québec. Pour ce faire, ils et elles devaient terminer aux trois premières positions de leur catégorie respective. Plusieurs jeunes d’un peu partout dans l’Est se sont donc présentés au tournoi de qualification dans l’espoir de gagner ces places tant convoitées.

Ce sont finalement six jeunes s’entraînant avec le Club de Tennis de Rivière-u-Loup et demeurant à Rivière-du-Loup qui ont gagné leur laisser-passer pour les Jeux. Chez les filles, il s’agit de Julianne Proulx, Allison Morin et Kim Lepage, alors que chez les garçons, il s’agit d’Olivier Hamel, Alexi Roy et Alexis Morais.

Ces athlètes quitteront donc pour Thetford Mines le 31 juillet prochain en compagnie de deux entraîneurs.