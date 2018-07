Gros party de baseball à Témiscouata-sur-le-Lac le 7 juillet

Le samedi 7 juillet prochain aura lieu une importante journée de baseball à Témiscouata-sur-le-Lac au terrain de baseball du quartier Cabano. En effet, la journée débutera avec un programme double de baseball mineur à 10 h et à 13 h alors que les Braves recevront La Pocatière dans la catégorie moustique B.

Puis, tous les jeunes joueurs du Témiscouata sont invités à participer à la journée du baseball mineur organisée par le club senior les Braves Batitech. Cette journée est gratuite pour tous les jeunes joueurs de l’Association du baseball mineur du Témiscouata. Les jeunes devront se rendre sur le terrain de Cabano pour 18h15 avec leur chemise de baseball et leur casquette.

Par la suite, des cliniques de baseball seront offertes par les joueurs senior des Braves Batitech. Aussi, les jeunes recevront gratuitement une collation et des prix seront tirés parmi les jeunes présents.

Denis Bouchard honoré

Dans le cadre du 40e anniversaire de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-St-Laurent, le club les Braves Batitech invite toute la population à venir assister à 20 h aux cérémonies d’avant-match où Denis Bouchard sera honoré. M. Bouchard s’implique activement auprès des Braves depuis 1962. Il a été successivement joueur, puis entraîneur et aujourd’hui, il est le président du Conseil d’administration du club. M. Bouchard aura alors droit à quelques surprises…

Ensuite, vers 21 h, un match de baseball senior aura lieu alors que les Braves Batitech recevront le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles. Le coût d’entrée de cette soirée sera de 5$ et en cas de pluie, les activités du club senior les Braves Batitech seront remises au lendemain soit le dimanche 8 juillet.

«Nous sommes très fiers d’honorer l’excellent travail de Denis Bouchard au cours des 56 dernières années. Il était tout naturel de combiner cette soirée avec la journée du baseball mineur car il y a lieu de se demander où en serait notre organisation sans l’arrivée de jeunes joueurs au fil des ans. Par ailleurs, nous aimerions lancer une invitation spéciale à tous les anciens coéquipiers et anciens joueurs de Denis Bouchard. Votre présence serait grandement appréciée» indique les autres membres du Conseil d’administration du club de baseball senior les Braves Batitech du Témiscouata.

Profil des organisations

Fondée en 1906, l'équipe de baseball senior de Cabano adopte le nom des «Braves» à partir de 1964 soit depuis 54 ans. Les Braves adhèrent à la Ligue de baseball senior Puribec du Bas- St-Laurent en 1986. L'équipe porte aujourd'hui le nom des Braves Batitech du Témiscouata et ils ont gagné 7 championnats depuis leur entrée dans la Ligue.

L’Association du baseball mineur du Témiscouata existe depuis plus de 19 années. Chaque saison, elle permet à près de 80 filles et garçons âgés entre 3 et 17 ans du Témiscouata de pratiquer le baseball à des niveaux récréatifs et compétitifs. Elle incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie.