Un Top 10 pour Dion-Viens à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le week-end dernier pour la première épreuve 2018 en sol québécois de la série NASCAR Pinty’s Canada qui se déroulait à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la voiture 37 Castrol Canada, le pilote du Kamouraska a été en mesure d’enregistrer son premier Top 10 de la saison, en ralliant le fil d’arrivée d’une course écourtée par la pluie en 9e position.

«Je me suis présenté à Vallée-Jonction samedi matin avec un solide défi qui m’attendait en raison de mon manque d’expérience sur circuit oval», explique le pilote du Kamouraska. «Heureusement, dès les premiers tours de piste en pratique, nous étions dans le rythme et la voiture se comportait très bien.»

Lors de la séance de qualification, Dion-Viens a été en mesure d’enregistrer le 9e meilleur temps ce qui était de bonne augure pour la course de 300 tours prévue en soirée.

«Le début de la course a été relativement difficile car les pneus ont pris plusieurs tours avant de monter en température et la voiture était difficile à conduire ce qui m’a fait perdre plusieurs positions. Heureusement, le comportement de la voiture s’améliorait tours après tours. Après l’arrêt aux puits obligatoire de la mi-course, je suis revenu en piste avec une voiture nettement plus performante et j’ai été en mesure de remonter le peloton graduellement.»

Malheureusement pour Dion-Viens, la pluie est venue stopper l’épreuve après seulement 220 tours des 300 prévus à l’horaire. «Quand la pluie a débuté, j’étais en neuvième position et je me rapprochais tours après tours des voitures de Peter Shepherd et de JF Dumoulin qui étaient tout juste devant moi. J’aurais aimé pouvoir me battre jusqu’à la fin car ma voiture devenait de plus en plus compétitive. Je suis tout de même très satisfait de mon résultat pour ma première course de la saison à bord d’une toute nouvelle voiture. Je tiens d’ailleurs à remercier tous mes équipiers et mes partenaires qui me permettent de réaliser ce programme de course dans la plus prestigieuse série de course automobile au Canada», résume Dion-Viens.

La prochaine course prévue à l’horaire sera le 12 août prochain au Grand Prix de Trois-Rivières.