Le Triathlon de Pohénégamook sourit aux athlètes Filoup

Pour une 4e année, Pohénégamook accueillait les duathlètes et triathlètes lors de deux journées de compétition. Le samedi, 15 membres du triathlon jeunesse de Filoup ont pu démontrer leur grande passion et le travail accompli lors de la session de préparation.

Le dimanche, plusieurs médailles ont été remportées dans différentes épreuves. Mathieu Rivard a remporté le triathlon sprint en 1:06:59 et Élliot Bérubé a terminé 3e à seulement 17 ans. Du côté féminin, Marie-Claude Théberge et Annik Lavoie se sont emparées de la 2e et 3e place. Daniel Bastille a remporté l'or au duathlon sprint avec un chrono de 1:13:26. Deux équipes de Filoup ont également pris les première et troisième places dans l'épreuve du triathlon sprint.

La compétition servait également de qualification pour les Jeux du Québec et Béatrice Arsenault a reçu son laissez-passer pour cette compétition.