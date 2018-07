Alex Belzile recruté par le Rocket de Laval

L'organisation du Rocket de Laval, le club-école des Canadiens de Montréal, s'est entendue avec le joueur de hockey originaire de Saint-Éloi Alex Belzile pour un contrat d'une saison à un volet. Il jouera ainsi dans la Ligue américaine de hockey en 2018-2019.

L'année dernière, Alex Belzile portait les couleurs du Rampage de San Antonio dans la LAH et a disputé 61 rencontres lors de la saison régulière. Il a obtenu 34 points (14 buts et 20 aides) et est allé au banc des punitions pendant 63 minutes.

Cet attaquant de 26 ans s'est aligné avec l'Océanic de Rimouski pendant toute sa carrière chez les juniors de 2009 à 2012. Lors de sa dernière saison avec l'Océanic, il a amassé 92 points en 63 rencontres, et en a ajouté 25 en séries éliminatoires.

Ce joueur de 6 pi 0 po et 205 lb a aussi joué dans l’ECHL (East Coast Hockey League), évoluant pour les Gladiators de Gwinnet, les Aces d’Alaska, les Steelheads d’Idaho, les Komets de Fort Wayne et les Eagles du Colorado. Belzile a récolté 169 points (62 buts, 107 aides) en 168 matchs de saison régulière dans l’ECHL, en plus d’ajouter 24 buts et 32 aides en 62 rencontres en séries éliminatoires.