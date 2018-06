Activités du club Filoup à Rivière-du-Loup

Les 30 juin et 1er juillet auront lieu, à la piste d’athlétisme de Rivière-du-Loup, deux activités de choix.

Samedi se tiendra la sélection de l’Équipe de l’Est du Québec en athlétisme réservée pour les jeunes nés entre 2001 et 2004. C’est environ une centaine de jeunes qui seront présents afin de se disputer l’une des 30 places disponibles sur l’équipe qui se rendra à Thedford Mines du 28 au 31 juillet.

Le lendemain, 1er juillet, le Club Filoup invite tous les jeunes nés entre 2005 et 2014, ainsi que les athlètes para-sport de 18 ans et moins à découvrir, selon l’âge, 4 disciplines, soit le sprint 60 ou 80m, le demi-fond 600 ou 800m, le saut (longueur) et le lancer poids ou du javelot. Il est possible de s’inscrire d’ici vendredi soir pour 10 $ ou sur place, entre 8 h 30 et 9 h 15, pour 15$. La rencontre de découverte devrait être terminée vers 12 h 30.