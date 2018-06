Britanie Cauchon mène la Coupe Québec sur piste

La cycliste de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Britanie Cauchon, n’a pas manqué son entrée sur le circuit de la Coupe Québec sur piste. Lors de la première journée de compétition, le lundi 25 juin à Bromont, l’athlète a remporté trois des quatre épreuves à l’horaire.

Devant une quinzaine d’autres cyclistes, Britanie a ainsi terminé en première position du «scratch», de la course à élimination et de la course aux points. Au «tempo», elle a dû se contenter d’une 2e place.

Britanie Cauchon est évidemment revenue avec la première position au classement général et elle est devenue par le fait même la meneuse de la Coupe Québec sur piste.