Fin de semaine occupée pour le Club de tennis

La dernière fin de semaine fut fort occupée au Club de Tennis de Rivière-du-Loup. Tout d’abord, samedi dernier, la mini-coupe Valeurs Mobilières Desjardins fut un succès. Plus de 60 jeunes de tous âges sont venus s’amuser et tenter de remporter les honneurs dans leur catégorie respective. Voici les résultats obtenus dans les 8 catégories qui étaient à l’enjeu :

Catégorie poussins

OR : Édouard Audibert

ARGENT : Gabriel Patry

BRONZE : Élodie Pelletier

Catégorie 8 ans et moins

OR : Thomas Hamel

ARGENT : Laurent Sirois

BRONZE : Clovis Boulianne

Catégorie 10 ans et moins masculin

OR : Gabriel Bélanger

ARGENT : Jacob Boulianne

BRONZE : Emerick Castonguay

Catégorie 10 ans et moins féminin

OR : Rose Beauvais-Cadrin

ARGENT : Sofia Roy

BRONZE : Annabelle Caron

Catégorie 12 ans et moins A

OR : Justin D’Auteuil

ARGENT : Philippe Audibert

BRONZE : Alexi Roy

Catégorie 12 ans et moins B

OR : Renaud Pelletier

ARGENT : Charles Pigeon

BRONZE : Émile Boucher

Catégorie 16 ans et moins

OR : Charles-Étienne Landry

ARGENT : Vincent Paquet

BRONZE : Jacob Normand

Catégorie 16 ans et mixte:

OR : Julianne Proulx

ARGENT : Guymaël Caron

BRONZE : Louis April

Le récipiendaire de la mini-coupe pour cette année est Charles-Étienne Landry. Ce joueur a remporté les honneurs dans sa catégorie, livrant de belles performances à chaque match et démontrant une attitude exemplaire. Il a obtenu une fiche parfaite avec aucune défaite tout au long de son tournoi. Un honneur grandement mérité.

Selon l’organisateur du tournoi, Louis-Charles Gosselin, «ce tournoi s’est encore une fois très bien déroulé cette année, avec des jeunes ayant démontré de belles aptitudes… Une relève assurée dans notre région.»

Par la suite, nous avons eu droit à la deuxième édition d’une belle activité : un match d’exhibition opposant deux excellents joueurs de tennis, soit Frédéric D’Amours de Rivière-du-Loup et Mikaël Denault de Gatineau. Ce match fut précédé de deux courts matchs opposant les jeunes du club ayant bien performé la veille lors du tournoi junior. Cette activité fut une belle occasion pour tous d’assister à du tennis de haut niveau et à des matchs de très bon calibre mettant en vedette notre belle relève.

Merci à tous les participants et participantes de cette belle fin de semaine et un merci particulier à notre commanditaire principal Valeurs Mobilières Desjardins qui nous permet d’offrir un tournoi à moindre coût à nos jeunes et plusieurs prix de présence toujours très appréciés de nos jeunes participants.

Nous vous invitons à nous suivre à travers notre page web à l’adresse http://www.tennisrdl.com ou sur notre page Facebook à @tennisrdl.