Départ de Rivière-du-Loup du Tour CIBC Charles-Bruneau

Rivière-du-Loup sera le point de départ, ce mardi 3 juillet, du parcours de l’Espoir du Tour CIBC Charles-Bruneau. Les citoyens et les familles sont invités à prendre quelques minutes pour assister, sur le coup de 8 h, à la cérémonie de départ qui aura lieu au Centre Premier Tech.

Pierre Bruneau, chef d’antenne du TVA Nouvelles, sera lui-même sur place pour donner le premier coup de pédale de son 23e Tour, mis sur pied afin de recueillir des fonds pour la recherche en oncologie pédiatrique. Le peloton de 40 cyclistes, parmi lesquels se trouvera aussi le comédien Paul Doucet, roulera en quatre jours les 600 kilomètres qui les mèneront à Boucherville.

Les citoyens sont donc conviés à se déplacer en grand nombre, pour donner une bonne dose d’encouragement et d’énergie aux cyclistes avant leur longue chevauchée. Les entreprises, clubs, organisations et institutions de la région sont également invités à passer le mot à l’interne et ainsi participer à la mobilisation citoyenne. D’ailleurs, les équipiers de Premier Tech ont été invités par l’entreprise louperivoise à prendre quelques minutes le matin pour saluer les cyclistes qui s’investissent pour la cause, alors que le parcours de l’Espoir est justement présenté cette année par PRO-MIX.