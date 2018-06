Les Albatros se veut l’équipe des familles

Le Club de hockey Midget AAA Les Albatros est heureux d’annoncer la mise en vente de ses billets de saison pour l’année 2018-2019. Le club lance une promotion exceptionnelle en rendant plus accessible que jamais l’ensemble des matchs de son calendrier.

En effet, pour un total de 50 $, les partisans auront accès aux matchs du calendrier préparatoire, à l’ensemble de la saison régulière et se recevront également l’accès aux matchs des séries éliminatoires. Par cette offre jamais vue, les Albatros désirent offrir aux partisans et aux familles un accès plus facile à leur équipe Midget AAA.

Vous êtes une entreprise? Vous êtes une petite famille ou vous aimez aller voir une partie entre amis? Nous avons une autre promotion pour vous ! Pour la somme de 100 $, vous recevrez 4 billets de saison. Pour accéder à l’une ou l’autre de ces promotions, les partisans doivent réserver et payer leur forfait avant le 15 août prochain, à temps pour l’ouverture de la saison. Pour procéder à l’achat des billets de saison, rendez-vous au www.albatros.liguemidgetaaa.ca pour télécharger le formulaire de réservation.

Des Albatros qui font du chemin

Les dernières semaines furent particulièrement riches en émotions pour certains Albatros, anciens et joueurs actuels.

Le week-end dernier avait lieu le repêchage dans la Ligue nationale de hockey. Le gardien Zachary Emond a été sélectionné au 176e rang par les Sharks de San Jose devient ainsi le 10e Albatros a être repêché par une équipe de LNH.

Dans un second temps, six joueurs issus de notre programme ont été sélectionnés pour participer aux camps estivaux masculins du programme d’excellence de moins de 15 et 16 ans de Hockey Québec : Nathan Drapeau (Mont-joli) U15, Simon Poirier (Îles-de-la-madeleine) U15, Whilem Côté (Rimouski) U15, Philippe Bourdages (Rimouski) U15, Nathan Pelletier (Rivière-du-Loup) U16, Charle Truchon (Matane) U16, Guillaume Vallée (Rivière-du-Loup) Entraîneur U16.

Rappelons finalement la victoire à la Coupe Memorial de Samuel L’Italien et de Félix-Antoine Drolet avec les Titans D’Acadie-Bathurst. Notons que Samuel l’Italien a reçu une invitation pour participer au camp des Jets de Winnipeg.