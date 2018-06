Le rêve réalisé de Zachary Émond

Le gardien de but originaire de Saint-Cyprien, Zachary Émond, a bien fait de faire le voyage jusqu’à Dallas où se tenait le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), cette fin de semaine. Le jeune homme a entendu son nom être appelé par les Sharks de San Jose en 6e ronde, au 176e rang.

Classé 18e parmi les gardiens nord-américains en vue de ce repêchage, le jeune homme savait, par son agent, que différentes équipes s’intéressaient à lui. Nul doute que toute la famille voulait alors être sur place si cet intérêt se traduisait par une sélection officielle….ce qui s’est bel et bien produit.

«On s’était dit qu’on ne pouvait pas manquer cela, que j’allais être déçu si je me faisais repêcher sans y être, parce que ça n’arrive qu’une seule fois. Finalement, ça s’est bien passé», lance-t-il avec le sourire dans la voix.

Samedi, même si les rondes avançaient rapidement, Zachary n’était pas inquiet, lui qui s’attendait déjà à être appelé en fin de repêchage, si jamais il avait cette chance. Naturellement, il était plus attentif lorsque certaines équipes prenaient le micro. C’était le cas avec les Sharks.

«L’organisation de San Jose avait déjà démontré de l’intérêt envers moi. J’avais rencontré leur dépisteur québécois pendant la saison et ils ont demandé une autre rencontre, vendredi, à Dallas», explique l’athlète de 6 pieds 3 pouces.

Quand le directeur général, Doug Wilson, a finalement prononcé son nom en après-midi, c’était la réalisation du rêve de tout jeune joueur de hockey, un moment évidemment très spécial. «Sur le coup, j’ai eu de la difficulté à le réaliser, mais j’étais très fier», raconte-t-il. «Avec mon agent, mon entraineur des gardiens de but à Rouyn, Dany Sabourin, et ma famille, il y avait beaucoup d’émotion.»

Le nom de Zachary Émond s’ajoute ainsi à la liste des anciens Albatros du Collège Notre-Dame qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. On y retrouve déjà Jean-Sébastien Bérubé, Gabriel Bourque, Gabriel Dumont, Cédric Paquette, Alexandre Mallet, Olivier Roy, Christopher Clapperton, Gleason Fournier et Pierre-Luc Dubois.

ROUYN-NORANDA

Membre des Huskies de Rouyn-Noranda, Zachary Émond a gardé les buts lors de 24 parties en 2017-2018. Il était réserviste pour l’un des meilleurs gardiens de la LHJMQ, Samuel Harvey. Lors du repêchage, il a été le 5e gardien du circuit Courteau à être appelé.

«C’est certain que j’ai joué moins de matchs que plusieurs des autres gardiens repêchés dans la LHJMQ, mais les Sharks ont remarqué mon talent et ils croient en moi (…) Mon objectif est de travailler fort, de continuer à m’améliorer et de signer, éventuellement, un premier contrat professionnel.»

D’ici là, c’est avec beaucoup de motivation que Zachary compte entamer la prochaine saison. Certes, Samuel Harvey devrait être de retour comme joueur de 20 ans, mais le jeune homme qui habite maintenant Rivière-du-Loup compte profiter de chaque occasion.

L’horaire du gardien de but devrait d’ailleurs se bousculer dans les prochaines semaines. Le 2 juillet, Zachary Émond est attendu à San Jose dans le cadre d’un camp de développement qui est organisé sur une semaine. À peine revenu, il reprendra la route vers Rouyn-Noranda afin de se préparer pour la campagne à venir.