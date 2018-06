Ligue de pickleball d'été à Rivière-du-Loup et Pohénégamook

La FADOQ région Bas Saint-Laurent s’est donné comme mandat de faire connaître le pickleball dans le Bas Saint-Laurent et supporter les initiatives locales pour créer des ligues ou groupes de joueurs.

En avril dernier, la FADOQ région Bas Saint-Laurent a pris l’initiative d’inviter la Fédération québécoise de pickleball à donner 2 cliniques d’initiation à Rimouski et Rivière-du-Loup. Cette visite de la Fédération a permis d’initier 45 personnes et de certifier 11 instructrices et instructeurs pour le Bas Saint-Laurent.

Pour cette saison estivale, ce sera à l’extérieur que vous pourrez jouer ou essayer le pickleball.

RIVIÈRE-DU-LOUP

HORAIRE: Tous les mardis, jusqu’à la fin septembre, à partir de 18h30.

LIEU: 11 Rue Wilfrid-Laurier, QC, G5R 1A3

COÛT: Gratuit, ouvert à toutes et tous, amis, amies, jeunes et moins jeunes!

POUR INFORMATION: FADOQ région Bas Saint-Laurent, 418-893-2111,

Facebook : Pickleball Rivière-du-loup

Annulé en cas de pluie

Matériel de base disponible sur place

Toilette accessible au chalet de parc

POHÉNÉGAMOOK

HORAIRE: De la mi-juin à la fin septembre, l undi en après-midi de 13h30 à 16h30 et mercredi en soirée à partir de 19h

undi en après-midi de 13h30 à 16h30 et mercredi en soirée à partir de 19h LIEU: Centre des loisirs Guy-Pelletier, 1942, rue St-Laurent, Pohénégamook

COÛT: Gratuit, ouvert à toutes et tous, amis, amies, jeunes et moins jeunes !

POUR INFORMATION: FADOQ région Bas Saint-Laurent, 418-893-2111, dev.fadoqbsl@videotron.ca, Facebook : FADOQ Bas St-Laurent

Annulé en cas de pluie

Matériel de base disponible sur place gratuitement

Toilette accessible au chalet de parc

Dérivé du tennis traditionnel et du badminton, il est beaucoup plus facile d’y jouer. Le pickleball est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Ainsi il peut être pratiqué par des personnes de tous les âges et il est considéré par certains adeptes comme une fontaine de jouvence.

Il est à rappeler que la participation à ces ligues extérieures est gratuite, des formateurs certifiés par pickleball Québec seront disponibles pour initier les nouveaux adeptes et l’équipement de base est disponible sur place. Il est à noter que pour la saison estivale, toutes les générations et groupe d’âge sont les bienvenus.

Pour l’automne 2018, les ligues intérieures reprendront. Pour information contacter :

• Rivière-du-Loup et Pohénégamook : FADOQ BSL, 418-893-2111